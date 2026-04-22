U Cluj s-a calificat în finala Cupei României, după ce a eliminat FC Argeş la loviturile de departajare

Sursă: realitatea.net

Finala are loc la 13 mai, la Sibiu.

Formaţia U Cluj s-a calificat în finala Cupei României, după ce a învins în semifinale echipa FC Argeş, la loviturile de departajare, scor 5-4, scrie Realitatea Sportivă.

La finalul celor 90 de minute de joc şi a prelungirlor, scorul a fost egal 1-1.

Pentru FC Argeş a marcat Matos, din penalti, în minutul 27, iar pentru Universitatea Cluj a punctat Mendy (75).

La loviturile de departajare pentru U Cluj au transformat Bic, Lukic, Mendy, Drammeh şi Macalou.

Pentru FC Argeş au transformat Sadriu, Brobbey, Borţa, Blagaici, în timp ce Bettaieb a ratat.

FC Argeş: Căbuz – Borţa, Garutti, Tudose, Sadriu, Tofan (Oancea – 78) – Sierra (Seto (119)), Raţa (Blagaici – 111), Rădescu (Pîrvu – 78)– Bettaieb, Matos (Moldoveanu – 90+1 / Brobbey -113). Antrenor: Bogdan Andone

Universitatea Cluj: Lefter – Mikanovic (Trică – 120+1), Capradossi, Coubiş, M. Silva (Chipciu – 46) – Codrea (Drammeh – 46), Bic – Macalou, Nistor (Stanojev – 73), Fabry (Mendy – 46)– Lukic. Antrenor: Cristiano Bergodi

În finală, va întâlni echipa câştigătoare dintre Dinamo şi Universitatea Craiova