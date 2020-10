În cursul lunii septembrie au fost controlaţi 284 angajatori și au fost aplicate 39 amenzi, totalizând 302.000 lei.

Inspectorii de muncă din cadrul corpului de control relaţii de muncă au verificat 143 de angajatori la care lucrau 8562 de salariați. Au fost aplicate 24 sancţiuni contravenţionale, din care 6 avertismente și 18 amenzi în valoare totală de 170.000 lei.

Astfel, au fost depistați 5 angajatori care practicau muncă fără forme legale (6 persoane), fiind aplicate 12 sancţiuni pentru munca la negru, în valoare de 120.000 lei.

Tot în domeniul relaţiilor de muncă au mai fost aplicate sancţiuni pentru:

nerespectarea prevederilor legislatiei privind munca suplimentara;

nerespectarea prevederilor legislatiei privind munca de noapte;

nerespectarea prevederilor legislatiei privind repausul saptamanal;

nerespectarea prevederilor H.G. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor in format electronic.

In campania de verificare a respectarii masurilor de protectie a salariatilor impotriva noului coronavirus inspectorii ITM au efectuat 136 de controale din care 64 impreuna cu reprezentantii altor institutii si 9 controale de noapte. Au fost aplicate 157 de avertismente si 12 amenzi in valoare de 51.000 lei. Principalele nereguli sanctionate au fost lipsa sau purtarea necorespunzatoare a mastii de protectie de catre salariati , neasigurarea triajului observational la intrarea in societate , lipsa unei persoane desemnate pt verificarea temperaturii si triaj epidemiologic, firmele nu au revizuit evaluarea factorilor de risc in contextul pandemiei cu noul coronavirus si unii operatori economici nu au luat masuri sa afiseze la loc vizibil masurile cu privire la prevenirea imbolnavirii cu virusul Sars-CoV-2.

În septembrie, au fost inregistrate 19 comunicari de accidente, 16 soldate cu incapacitate temporară de muncă si 3 soldate cu decesul salariatilor.

Principalele nereguli sanctionate au fost :

nerealizare masuri dispuse la controlul anterior

instruire necorespunzatoare

lipsa control medical

neintocmire plan de prevenire si protectie

echipamente de munca necorespunzatoare

Pe parcursul lunii septembrie 2020, au fost inregistrate 70 sesizari ,toate fiind solutionate. Majoritatea reclamatiilor au avut ca obiect neplata unor drepturi salariale.

Sursa: Realitatea de Bacau