Polițiștii de la IPJ Bacău s-au mobilizat și au mers cu cadouri la familia unui fost coleg care a trecut în neființă în urma unei boli necruțătoare. Lunar, copiii și mama acestora, sunt ajutați cu sume de bani, mai mult, se depun eforturi pentru ca familia să se mute într-o casă nouă.

„Ne-am mobilizat încă de la început, de când am aflat că polițistul Spulber Gelu suferea de o boală nemiloasă. Cu toate forțele ne-am unit și am făcut tot ce s-a putut omenește să fim alături de el și familia lui. Chiar dacă, destinul l-a trimis în ceruri pe colegul nostru și ne-a sfâșiat inimile, ne-am mobilizat din nou și am continuat să luptăm pentru familia lui minunată. Și nu ne oprim până nu îi vedem în căsuța lor. Ieri, 22 decembrie a.c., am vrut să aducem un zâmbet pe chipul mamei și al copilașilor.

Astfel, din puținul nostru și, cu ajutorul Corpului Național al Polițiștilor-Consiliul Teritorial Bacău și al Asociației de Întrajutorare am făcut o vizită familiei Spulber.

Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, în schimbul darurilor oferite, a fost răsplătită cu poezii și colinde, zâmbete, priviri emoționate și licăriri de speranță în ochii copilașilor.

Sumele de bani acordate lunar de polițiști, acestei familii greu încercate, sperăm să contribuie la marea realizare în care toți sperăm, ca, anul viitor, de sărbători, Moș Crăciun să le aducă daruri într-o locuință nouă, în care să se aștearnă tihna și bucuria”, au precizat polițiștii de la IPJ Bacău.

Povestea merge mai departe….