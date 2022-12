Supararea romanilor, dupa refuzul Austriei de a ne primi in Schengen, produce reactii si la nivelul judetului Bacau. Viceprimarul comunei Magura, Hamad Talal, i-a cerut primarului sa schimbe furnizorul de combustibil OMV :

„Avand in vedere votul negativ dat de Austria pentru intrarea in spatiul Schengen, rog sa aprobati schimbarea furnizorului de produse petroliere OMV si trecerea la alt furnizor.” se arata in petitia trimisa de viceprimarul Talal

Gestul nu este singular. Directorul Spitalului Buhusi, Constantin Poiana, a anuntat pe Facebook ca va renunta la produsele si serviciile din Austria:

„O fac pentru că știu că am fost nedreptățiți, o fac pentru că așa consider că este normal. Nu este vorba de răzbunare, departe de mine acest gând, dar de astăzi inainte, NU voi mai alimenta de la stațiile OMV, și fac suficienți km pe an! De astăzi, NU voi mai cumpăra produse fabricate in Austria, deși cumpăram până acum! De astăzi, NU voi mai consuma cafea boabe Julius Meinl, cu toate că era o cafea bună! NU voi călători in Austria până când această țară nu va da un vot favorabil României, și chiar aveam de gând să o fac impreună cu mai mulți prieteni! NU voi folosi, incepând de astăzi, servicii bancare la băncile austriece de la noi și nici NU voi cumpăra asigurări auto sau de locuințe de la firmele austriece! Pe scurt, voi fi, de astăzi inainte, foarte vigilent când voi auzi cuvântul Austria! Păcat, este o țară civilizată, cu o cultură și personalități pe care le respect dar mai mult respect această țară, țara mea, România!” se arata intr-o postarea facuta de Poiana

Tot mai multi romani isi exprima nemultumirea pe retelele de socializare, dupa ce Austria a votat impotriva aderarii Romaniei la Schengen.

Sursa: Realitatea de Bacau