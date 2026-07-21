Advertising
Social· 1 min citire
Alertă pe Marea Neagră. Un petrolier ar fi explodat, la câteva zeci de kilometri de Sulina
Mina pe Marea Neagra
Publicat21 iul. 2026, 08:43
Sursărealitatea.net
O explozie s-a produs în noaptea de luni spre marți la bordul unui petrolier aflat în Marea Neagră, la aproximativ 40 de kilometri de Sfântu Gheorghe, în timp ce se îndrepta spre Sulina. Potrivit unor surse, deflagrația ar fi fost provocată de o mină marină,
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 07:50Titularizare 2026: Peste 37.000 de candidați susțin proba scrisă. Când se afișează rezultatele
- 07:33Grevă națională în Italia: MAE avertizează românii asupra perturbărilor majore din transportul aerian
- 07:21Bilanț IGSU: Viituri, inundații și trafic blocat pe DN1 în urma fenomenelor hidrometeorologice din 20 iulie 2026
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News