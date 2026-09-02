Avionul spion NATO plecat din România a ajuns lângă Kaliningrad. Misiunea care ține Moscova cu ochii pe cer

Publicat 2 sept. 2026, 16:52 Actualizat 2 sept. 2026, 17:19 Sursă TASS

Un avion de recunoaștere NATO Bombardier Artemis II, care are baza permanentă pe un aerodrom din Constanța, efectuează pentru a doua zi consecutiv zboruri deasupra regiunii Mării Baltice. Aeronava operează inclusiv în apropierea regiunii Kaliningrad și utilizează spațiul aerian al Poloniei și Lituaniei, precum și sectoare de deasupra apelor neutre din Marea Baltică.

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