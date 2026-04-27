185 de percheziții în toată țara, în „Operațiunea Jupiter”. Sunt vizate infracțiuni privind drepturile de proprietate intelectuală

Sursă: realitatea.net

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice desfășoară luni, 27 aprilie, 185 de percheziții domiciliare în cadrul „Operațiunii Jupiter”, în 76 de dosare penale ce vizează încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală.

185 de mandate de percheziție și 25 de mandate de aducere în 76 de dosare

Anchetatorii pun în aplicare, pe lângă cele 185 de mandate de percheziție, și 25 de mandate de aducere. De asemenea, sunt dispuse măsuri de instituire a sechestrelor asigurătorii și de indisponibilizare a bunurilor, în vederea recuperării prejudiciilor și tragerii la răspundere a persoanelor implicate.

Potrivit autorităților, activitățile vizează în principal infracțiuni prevăzute de Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice și de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, dar și alte fapte penale din domeniul proprietății intelectuale.

Advertising

În paralel, la nivelul a 17 unități teritoriale de poliție, au loc acțiuni de verificare și constatare în flagrant a unor astfel de infracțiuni.

IGPR subliniază că protecția drepturilor de proprietate intelectuală reprezintă un obiectiv strategic, în concordanță cu Strategia națională în domeniu pentru perioada 2024–2028.

Operațiunea „Jupiter” are ca scop intensificarea acțiunilor la nivel național pentru combaterea criminalității grave și organizate, inclusiv în sfera proprietății intelectuale, considerată prioritară de autoritățile judiciare.