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A7, închisă temporar în zona Bacău. Circulația, deviată prin oraș timp de aproximativ două săptămâni VIDEO

Autosrada Moldovei A7 / Captură video

Autosrada Moldovei A7 / Captură video

Realitatea de Bacau
Scris deRealitatea de Bacau
Publicat17 aug. 2026, 13:41
SursăRealitatea.Net

Cei 16 kilometri ai Variantei Ocolitoare Bacău, parte din Autostrada Moldovei A7, au fost închiși temporar circulației începând de luni, 17 august. Măsura este necesară pentru lucrările de conectare a centurii la tronsoanele A7 aflate în construcție, iar traficul rutier va fi deviat prin municipiul Bacău timp de aproximativ două săptămâni.

Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), circulația pe Varianta Ocolitoare Bacău a fost oprită pentru a permite conectarea acesteia cu noile tronsoane ale A7.

Decizia a fost luată la solicitarea constructorului UMB, care lucrează la tronsoanele A7 aflate la sud și nord de centura Bacău, cu acordul CNAIR și al Inspectoratului General al Poliției Române.

Lucrările de racordare au început luni în zona nodului rutier Bacău-Sud, la intrarea de pe DN 2 dinspre Nicolae Bălcescu. Aici, constructorul realizează conexiunea dintre Varianta Ocolitoare Bacău și lotul 3 al secțiunii A7 Focșani-Bacău, tronsonul Răcăciuni-Bacău.

Termenul PNRR, 31 august

Lucrările de pe aceste tronsoane se desfășoară sub presiunea termenului-limită pentru fondurile din PNRR. Banii europeni alocați proiectelor trebuie utilizați până la sfârșitul lunii august 2026.

Până în prezent, pe Autostrada Moldovei A7 au fost dați în trafic aproximativ 200 de kilometri, iar alți 121 de kilometri sunt în construcție, fiind finanțați prin PNRR.

Alte două loturi, cu o lungime totală de aproximativ 61 de kilometri, între Pașcani și Suceava, au fost contractate cu UMB și urmează să fie finanțate prin mecanismul SAFE. De asemenea, continuarea traseului spre Ucraina, sub forma unui drum expres cu o lungime de aproximativ 56 de kilometri, a fost contractată recent pe loturi.

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