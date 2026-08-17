A7, închisă temporar în zona Bacău. Circulația, deviată prin oraș timp de aproximativ două săptămâni VIDEO

Publicat 17 aug. 2026, 13:41 Sursă Realitatea.Net

Cei 16 kilometri ai Variantei Ocolitoare Bacău, parte din Autostrada Moldovei A7, au fost închiși temporar circulației începând de luni, 17 august. Măsura este necesară pentru lucrările de conectare a centurii la tronsoanele A7 aflate în construcție, iar traficul rutier va fi deviat prin municipiul Bacău timp de aproximativ două săptămâni.

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