Cazul Realitatea PLUS explodează în presa din SUA. Ana Maria Păcuraru, interviu exploziv cu ecou internațional - VIDEO

Sursă: Realitatea Financiara

Ceea ce a început ca o dispută internă în România capătă acum proporții internaționale, după ce situația postului Realitatea PLUS a atras atenția presei din Statele Unite ale Americii și din alte țări occidentale. Subiectul a trecut granițele și a devenit parte dintr-o dezbatere mai amplă despre libertatea presei. Jurnalist Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru a anunțat că situația postului de televiziune a ajuns în atenția jurnaliștilor americani, după ce un material despre acțiunile Consiliului Național al Audiovizualului a fost distribuit pe platforma X.

Interviul realizat cu jurnalista Sierra Clair, de la Lindell TV, marchează un moment important în expunerea internațională a cazului.

„Cazul Realitatea PLUS a ajuns în America. Sierra Clair, jurnalistă la Lindell TV din Statele Unite ale Americii, a distribuit astăzi pe platforma X materialul meu despre abuzurile CNA. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre ce înseamnă Lindell TV, pentru că nu vorbim de o televiziune oarecare. Lindell TV este rețeaua americană fondată de omul de afaceri Mike Lindell, cu peste 7 milioane de telespectatori lunari, cu acreditare la Casa Albă, la Pentagon și la Capitol Hill. Este una dintre cele mai urmărite platforme conservatoare din America, pro Trump, pro libertatea presei, pro First Amendment, iar Sierra Clair a prezentat povestea noastră ca parte din ceea ce ea numește lupta globală pentru media independentă, spunând că supravegherea guvernamentală în România a degenerat în cenzură. Iată, România și Realitatea PLUS sunt acum pe harta presei americane. Urmează totodată să realizez un podcast alături de Sierra Clair săptămâna viitoare, alături de juristul Realitatea PLUS, deoarece aceștia ne-au cerut chiar și mai multe detalii pentru că vor să transmită celor care iau decizii chiar și în Statele Unite să le arate abuzurile prin care noi a trebuit să trecem.”

Ecouri și în Europa

Interesul pentru acest subiect nu se limitează doar la Statele Unite. Ana Maria Păcuraru a spus că mai multe instituții media internaționale au început să solicite informații și interviuri pentru a înțelege situația din România.

„Este un lucru major, asta înseamnă că autoritățile străine nu dorm. M-a contactat și presa din Bruxelles, presa italiană Rai Uno, inclusiv din Anglia. Urmează să le acord interviuri, nu mă tem de nimic, noi nu ne temem de nimic, nu avem absolut nimic de ascuns, am venit cu toate dovezile, cu toate documentele, cu transcripturile care au fost făcute din ședințele live CNA care sunt înregistrate, le-am trimis toate dovezile, este o luptă pentru dreptate, este o luptă pentru libertate, iar faptul că jurnaliștii străini ne contactează pe noi și doresc să afle care este poziția noastră și ce s-a întâmplat în România, într-o țară NATO de importanță strategică majoră, unde libertatea presei este suprimată, este un lucru extrem de important pentru România și pentru libertatea presei.”

Subiectul capătă dimensiune internațională

Situația Realitatea PLUS devine astfel parte dintr-o discuție mai amplă despre libertatea presei, transparență și relația dintre instituțiile statului și mass-media, după ce atenția presei internaționale s-a concentrat asupra acestui caz.

