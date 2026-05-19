Se deschide o nouă stațiune balneară în România care promite să devină vedeta verii. Tarifele sunt neașteptat de mici

După mai bine de 35 de ani în care România nu a mai construit de la zero niciun complex balnear modern, o stațiune din județul Vrancea își deschide oficial porțile.

Este vorba despre noua bază de tratament din Vizantea-Livezi, un proiect realizat prin Compania Națională de Investiții, cu o valoare de peste 37 de milioane de lei.

Complexul va fi inaugurat oficial pe 22 mai și promite să transforme complet zona aflată la poalele munților Vrancei, acolo unde izvoarele minerale sulfuroase sunt cunoscute de peste un secol pentru proprietățile lor terapeutice.

Stațiunea abandonată după război revine la viață

Localitatea Vizantea-Livezi era, în perioada interbelică, una dintre stațiunile frecventate de elitele vremii. Totul s-a schimbat însă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când infrastructura balneară a fost distrusă, iar zona a intrat într-un proces lung de degradare.

Acum, după decenii de abandon, noul complex balnear readuce în prim-plan potențialul terapeutic al izvoarelor sulfuroase și sărate din zonă.

Ce facilități are noul complex balnear

Noua bază de tratament include zonă SPA, piscină, facilități de recuperare medicală și spații de cazare moderne.

Autoritățile spun că proiectul ar putea deveni un model pentru revitalizarea altor stațiuni balneare abandonate din România.

Complexul este dotat cu aparatură modernă pentru recuperare medicală și tratamente fizioterapeutice, fiind destinat atât persoanelor cu afecțiuni reumatice, cât și celor care au nevoie de recuperare post-traumatică.

• Electroterapie și ultrasunete – 35 lei

• Laser terapie – 35 lei

• Magnetoterapie – 35 lei

• Shockwave – 100 lei

• Electromagnetic de înaltă intensitate – 40 lei

• Parafină – 40 lei

• Unde scurte sau microunde – 35 lei

• Drenaj limfatic – 50 lei

• Laser de înaltă intensitate – 40 lei

• Radiofrecvență – 40 lei

• Băi galvanice – 35 lei

• Kineto-fizioterapie – 80 lei

• Baie în cadă cu apă sulfuroasă – 35 lei

• Masaj de relaxare – 130 lei / 45 minute

• Masaj terapeutic – 200 lei / 50 minute

• Masaj segmentar – 50 lei / 20 minute

Zona SPA este gândită ca un circuit terapeutic complet, combinând factorii naturali ai apelor minerale cu tehnologie de recuperare de ultimă generație, utilizată în centrele balneare europene.

• Acces piscină exterioară – 30 lei/zi (luni–joi)

• Acces piscină exterioară – 50 lei/zi (vineri–duminică)

• Acces SPA și piscină – 70 lei/zi (luni–joi)

• Acces SPA și piscină – 90 lei/zi (vineri–duminică)

Cât costă cazarea în noua stațiune

Complexul oferă mai multe tipuri de camere, de la spații economice până la camere matrimoniale cu balcon și pat suplimentar.

Tarifele pornesc de la:

100 lei/persoană pentru camerele cu 6 paturi în timpul săptămânii;

200 lei pentru o cameră matrimonială fără balcon;

250 lei pentru camere matrimoniale cu balcon.

În weekend, prețurile cresc cu aproximativ 20-50 de lei, în funcție de tipul camerei.

Autoritățile estimează că noua stațiune balneară va atrage sute de vizitatori zilnic și va crea noi locuri de muncă în zonă.