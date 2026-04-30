Cum va fi vremea în minivacanța de 1 Mai. Meteorologii nu au vești bune

Sursă: realitatea.net

Vremea este în continuare mai rece față de normalul acestei perioade. Meteorologii anunță diferențe de temperatură de la o zi la alta. Nici pentru minivacanța de 1 mai, veștile nu sunt prea bune. Pe litoral se anunță ploi și vânt.

"Pentru perioada 30 aprilie - 3 mai vom avea o vreme destul de capricioasă. Cu intervale cu ploi în centru, sudul, estul teritoriului şi cu temperaturi sub normele climatologice", a spus meteorologul ANM Mihai Huștiu, într-o intervenție la Realitatea Plus.

Și în București, în ziua de 1 Mai, vremea va fi deosebit de răcoroasă pentru această perioadă, cu doar aproximativ 10 grade și ploi trecătoare.

De asemenea, va ploua local în centrul, sudul și estul țării, iar la munte vor fi precipitații mixte. Temperaturile maxime vor coborî până la 7–17 grade, iar minimele pot ajunge la -4 grade în zonele reci.

Pentru intervalul 1–4 mai, meteorologii estimează o vreme în general mai rece decât normalul perioadei, atât în Capitală, cât și în restul țării. Ploile vor apărea temporar, mai ales în regiunile extracarpatice, iar la munte vor continua episoadele de precipitații mixte.