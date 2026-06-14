Politica· 1 min citire

Ședință FULGER la UDMR după numirea lui Adrian Veștea

Kelemen Hunor

Kelemen Hunor

Scris deStoica Marian
Publicat14 iun. 2026, 13:00
Sursărealitatea.net

Astăzi, la ora 18:00, UDMR face o ședință de urgență după numirea lui Adrian Veștea.

Membrii UDMR se reunesc în ședință după desemnarea premierului.

Peste câteva ore, cei de la UDMR se vor strânge într-o ședință de urgență pentru a decide ce se va întâmpla.

PSD-iștii au anunțat și ei că vor convoca forurile de conducere ale partidului pentru a analiza această propunere.

E rumoare în toate formațiunile parlamentare pentru că, spre deosebire de Eugen Tomac, care a fost promovat ca o formulă mai degrabă independentă de partidele parlamentare, Veștea este practic un produs politic al PNL și al administrației liberale din Brașov.

Până acum, Kelemen Hunor a declarat că oricum nu vrea un guvern tehnocrat, că vrea refacerea coaliției și, în condițiile în care, în ultimii 35 de ani, a fost foarte importantă poziția UDMR, atâta timp cât a înclinat întotdeauna balanța politică și a reușit întotdeauna să obțină portofolii strategice cheie în aproape orice guvern,

Ședința din această seară, de peste câteva ore, este crucială.

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