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Politica· 1 min citire
Ședință FULGER la UDMR după numirea lui Adrian Veștea
Kelemen Hunor
Publicat14 iun. 2026, 13:00
Sursărealitatea.net
Astăzi, la ora 18:00, UDMR face o ședință de urgență după numirea lui Adrian Veștea.
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