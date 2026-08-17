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Dublă crimă în Bacău. Un bărbat și-ar fi ucis soția și cumnata, apoi a încercat să își ia zilele

Poliția Română

Poliția Română

Realitatea de Bacau
Scris deRealitatea de Bacau
Publicat17 aug. 2026, 10:58
SursăRealitatea.net

Două femei au fost găsite moarte, luni dimineață, într-o gospodărie din Comănești, județul Bacău. Un bărbat de 66 de ani este suspectat că și-ar fi înjunghiat soția, în vârstă de 67 de ani, și cumnata de 63 de ani. După atac, acesta ar fi încercat să își pună capăt zilelor prin electrocutare, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS. Bărbatul a fost transportat la spital sub supravegherea polițiștilor.

Alarma a fost dată pe 17 august, în jurul orei 08.00, de o femeie în vârstă de 62 de ani. Aceasta i-a anunțat pe polițiști că bărbatul și-ar fi atacat soția și cumnata în locuința în care cele două femei stăteau. La adresă au ajuns polițiști de la Investigații Criminale, criminaliști și un procuror. Pentru cele două victime nu s-a mai putut face nimic.

Soția plecase de acasă în urmă cu o săptămână

Femeia de 67 de ani locuia de aproximativ o săptămână împreună cu sora sa, în casa acesteia din urmă. Ea ar fi plecat din locuința în care stătea cu soțul după mai multe neînțelegeri. În această perioadă nu fusese depusă nicio sesizare la Poliție. Verificările efectuate până acum arată că persoanele implicate nu aveau un istoric înregistrat de violență domestică. Soția bărbatului a fost găsită în interiorul locuinței. Sora acesteia a fost descoperită în grădină. Ambele femei prezentau mai multe plăgi înjunghiate. După atac, bărbatul ar fi încercat să se sinucidă prin electrocutare, însă a supraviețuit și a fost preluat de medici.

Bărbatul avea mai multe internări la Psihiatrie

Bărbatul figurează în evidențele medicale cu diagnosticul de schizofrenie. Acesta ar fi avut mai multe internări în unități de psihiatrie. De asemenea, era cunoscut drept consumator de băuturi alcoolice. Primele informații arată că nu ar fi urmat tratamentul medical care îi fusese prescris.

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