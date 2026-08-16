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Actualitate· 1 min citire
Incendiu de vegetație în zona stației CFR Bacău. Aproximativ 20 de traverse din lemn au fost afectate
Cale ferată
Publicat16 aug. 2026, 22:55
SursăRealitatea.Net
Un incendiu de vegetație a izbucnit, duminică seară, în zona stației CFR Bacău, pe linia de legătură dintre stație și Grupa Tehnică. Pentru a permite intervenția pompierilor, linia de contact a fost scoasă temporar de sub tensiune, iar aproximativ 20 de traverse din lemn au fost afectate de foc.
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