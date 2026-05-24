O femeie de 50 de ani a murit la scurt timp după operație, la Moinești

O femeie de 50 de ani a murit în condiții suspecte la Spitalul din Moinești, județul Bacău. Pacienta fusese operată acolo și a început să se simtă rău la scurt timp după intervenție.

Familia susține că a cerut transferul la un spital din București, însă acest lucru ar fi fost împiedicat de medici. Reprezentanții unității sanitare afirmă, însă, că s-au făcut demersuri pentru mutarea pacientei în alte spitale, dar nu ar fi existat locuri disponibile.

Femeia de 50 de ani s-a internat la Spitalul din Moinești, județul Bacău, unde a fost operată pentru o ocluzie intestinală. Procedura ar fi decurs bine, iar — potrivit medicilor — pacienta se simțea bine imediat după intervenție.

La câteva ore însă, starea ei s-ar fi deteriorat, fiind suspectată o infecție pulmonară. În acel moment, familia a cerut transferul la București.

Familia susține că a cerut transferul la un spital din București, însă acest lucru ar fi fost împiedicat de medici.

„Ar fi avut o altă șansă, deși mi s-a zis tot timpul că este instabilă. Nu a fost intubată nici măcar o dată”, spune soțul pacientei.

Reprezentanții unității sanitare afirmă, însă, că s-au făcut demersuri pentru mutarea pacientei în alte spitale, dar nu ar fi existat locuri disponibile.

„S-a încercat transferul la Matei Balș, doamnele doctor de acolo, cu care s-a luat legătura, au spus că, nefiind spital chirurgical și pacienta fiind operată, nu au infrastructura să se ocupe de patologia chirurgicală”, potrivit lui Dan Damian, medic ATI.