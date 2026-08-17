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Repartizarea absolvenţilor de clasa a VIII-a la liceu este programată în zilele de 17 şi 18 august
Repartizare absolvenți
Publicat17 aug. 2026, 09:42
Sursărealitatea.net
Absolvenţii de clasa a VIII-a care au participat la cea de-a doua etapă de admitere la liceu vor afla luni și marți la ce unitate de învăţământ au fost repartizaţi.
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