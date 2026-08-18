Advertising
Actualitate· 2 min citire
Vara se prelungește până la jumătatea lunii septembrie. ANM anunță temperaturi peste normal în cea mai mare parte a țării
Prognoza meteo
Publicat18 aug. 2026, 08:35
SursăRealitatea.net
Temperaturile vor rămâne mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a României până pe 14 septembrie, arată prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Cele mai mari diferențe se vor simți la începutul intervalului, în special în vestul și centrul țării. În sud-est, temperaturile se vor menține mai aproape de valorile obișnuite pentru această perioadă. Ploile vor fi însă puține în prima săptămână, deficitul fiind estimat la nivelul întregii țări.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:16Un exemplar unic al modelului electric Ferrari Luce, vândut cu 40 de milioane de dolari la o licitație caritabilă
- 13:08 Federaţia Silva solicită corectarea proiectului de reorganizare a subunităţilor Romsilva
- 12:49Inteligența artificială a devenit aliatul hackerilor. 6 din 10 atacuri informatice sunt asistate de AI – Bitdefender
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News