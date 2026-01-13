Crește vârsta de pensionare în MApN, MAI, SRI și SPP. Cum vrea să facă economii majore la bugetul de stat
Radu Miruță a explicat că schimbarea este legată direct de situația bugetară
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că vârsta de pensionare pentru angajații din Ministerul Apărării, Ministerul de Interne și structurile de informații ar putea crește semnificativ. Un proiect de lege este deja în lucru și ar putea fi finalizat până săptămâna viitoare, potrivit declarațiilor oficiale.
Potrivit informațiilor dezvăluite de Realitatea PLUS, măsura ar urma să se aplice inclusiv personalului din servicii precum SRI și SPP. În prezent, mulți dintre angajații acestor instituții se pensionează în jurul vârstei de 48 de ani, însă autoritățile analizează scenarii care ar ridica vârsta de pensionare la 60 sau chiar 65 de ani.
Crește vârsta de pensionare pentru militari și polițiști
Radu Miruță a explicat că schimbarea este legată direct de situația bugetară și de discuțiile privind noile măsuri pentru reducerea deficitului. Guvernul urmărește o scădere a cheltuielilor administrative din sistemul public, cu un obiectiv de reducere a deficitului bugetar cu aproximativ 10%.
Măsura este analizată în contextul mai larg al echilibrării finanțelor statului și ar putea aduce economii importante la buget, având în vedere numărul mare de angajați care se pensionează anticipat în aceste structuri.
