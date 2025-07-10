8 EURODEPUTAȚI ROMÂNI AU VOTAT PENTRU MOȚIUNEA DE CENZURĂ ÎMPOTRIVA COMISIEI EUROPENE

Alți doi eurodeputați români s-au abținut

Opt eurodeputați români au votat joi pentru moțiunea de cenzură împotriva Comisiei Europene, doi s-au abținut de la vot, iar 12 au votat împotrivă, în timp ce nu mai puțin de unsprezece, adică o treime, au fost absenți la votul din plenul PE.



Moțiunea de cenzură inițiată de eurodeputatul român Gheorghe Piperea (AUR) a fost respinsă joi, la Strasbourg, cu o largă majoritate de Parlamentul European, cu voturi 360 de voturi împotrivă, 175 de voturi pentru și 18 abțineri.



Opt eurodeputați români au votat moțiunea de cenzură, este vorba despre Gheorghe Piperea, Adrian-George Axinia, Claudiu-Richard Târziu, Georgiana Teodorescu, Șerban Dimitrie Sturdza, Cristian Terheș, Luis-Vicențiu Lazarus și Diana Iovanovici Șoșoacă.



Alți doi eurodeputați români s-au abținut, este vorba despre Iuliu Winkler și Lorant Vincze.



Împotriva moțiunii au votat în total 12 eurodeputați români. Este vorba despre Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Mircea Hava, Siegfried Mureșan, Virgil-Daniel Popescu și Adina Vălean de la grupul PPE, Dan Barna și Vlad Voiculescu de la grupul Renew, Andi Cristea, Claudiu Manda și Ștefan Mușoiu din grupul S&D, respectiv Nicu Ștefănuță, din grupul Verzilor, care este și vicepreședinte al Parlamentului European.



O socoteală simplă arată că de la votul asupra moțiunii au absentat nu mai puțin de 11 eurodeputați români, este vorba despre Dragoș Benea (S&D), Ioan-Rareș Bogdan (PPE), Gheorghe Cârciu (S&D), Vasile Dîncu (S&D), Gabriela Firea (S&D), Maria Grapini (S&D), Dan-Ștefan Motreanu (PPE), Victor Negrescu (S&D), Dan Nica (S&D), Eugen Tomac (Renew) și Mihai Tudose (S&D).



Cei mai mulți eurodeputați care au votat moțiunea au fost de la grupul Patrioți pentru Europa, este vorba despre 76 din 84 în total.



Din cei 175 de eurodeputați care au votat pentru moțiune, 39 erau și din grupul ECR, între care cei șase eurodeputați români membri. Alți trei membri ai grupului ECR, din care provine Gheorghe Piperea, care a inițiat moțiunea, au votat împotriva moțiunii, iar doi s-au abținut. Numărul total al membrilor grupului ECR din PE este de 78, ceea ce arată că jumătate au votat moțiunea, iar 34 au lipsit de la vot.



De la grupul PPE singurii care s-au abținut de la votul împotriva moțiunii au fost cei doi eurodeputați din UDMR, Iuliu Winkler și Lorant Vincze, restul votând în bloc împotriva acesteia. Pe de altă parte, câte un eurodeputat - de la S&D și Renew - a votat pentru moțiune, în timp ce de la S&D s-au abținut trei și de la Renew cinci. AGERPRES