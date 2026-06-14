Politica· 1 min citire

Cine este Adrian Veștea, liderul PNL desemnat să formeze guvernul?

Adrian Vește, președintele Consiliului Județean Brașov

Adrian Vește, președintele Consiliului Județean Brașov

Scris deStoica Marian
Publicat14 iun. 2026, 10:08
Sursărealitatea.net

Adrian Veștea, unul dintre prim-vicepreședinții PNL și un veteran al partidului, a fost ministru al Dezvoltării și actualmente președinte al CJ Brașov.

Adrian Veștea este unul dintre cei mai vechi membri ai Partidului Național Liberal, cu peste 30 de ani de activitate în formațiune.

A fost primar al orașului Râșnov, apoi președinte al Consiliului Județean Brașov, unde și‑a construit profilul de administrator orientat spre proiecte locale. În 2023, Veștea a preluat portofoliul Dezvoltării, minister responsabil de investiții, programe locale și fonduri pentru comunități.

Mandatul său a fost marcat de proiecte de infrastructură și de extinderea programelor de finanțare pentru autoritățile locale.

În partid, este considerat un politician disciplinat, cu profil tehnic, apropiat de structurile locale ale PNL.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

adrian vesteaPNLpremier desemnatcj brasovpolitica

Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe