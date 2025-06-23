CUM VA ARĂTA NOUL GUVERN BOLOJAN, CU NUMĂR RECORD DE 5 VICEPREMIERI

PSD va da 6 miniștri, PNL 4, USR 4, iar UDMR 2

Noul Guvern care va fi condus de Ilie Bolojan va avea cinci vicepremieri, șase miniștri de la PSD, patru de la PNL, patru de la USR și doi de la UDMR.

PSD, PNL, UDMR și USR au stabilit în acest sfârșit de săptămână propunerile de miniștri care vor face parte din Guvernul Bolojan.



Componența noului Executiv va fi:



* Ilie Bolojan - premier



* Marian Neacșu - vicepremier



* Tánczos Barna - vicepremier



* Dragoș Anastasiu - vicepremier pentru reformă

* Cătălin Predoiu - ministrul Afacerilor Interne, vicepremier



* Ionuț Moșteanu - ministrul Apărării Naționale, vicepremier



* Alexandru Nazare - ministrul Finanțelor



* Ciprian Șerban - ministrul Transporturilor și Infrastructurii



* Radu Marinescu - ministrul Justiției



* Radu Miruță - ministrul Digitalizării și Economiei



* Alexandru Rogobete - ministrul Sănătății



* Cseke Attila - ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației



* Florin Barbu - ministrul Agriculturii



* Florin Manole - ministrul Muncii



* Andras Demeter Istvan - ministrul Culturii



* Daniel David - ministrul Educației



* Oana Țoiu - ministrul Afacerilor Externe



* Dragoș Pîslaru - ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene



* Bogdan Ivan - ministrul Energiei



* Diana Buzoianu - ministrul Mediului.