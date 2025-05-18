GEORGE SIMION ȘI SOȚIA SA ILINCA, LA BISERICĂ DUPĂ VOT. CEI DOI S-AU ÎMBRĂȚIȘAT CU OAMENII CARE I-AU ÎNTÂMPINAT LA INTRARE: IMAGINI EMOȚIONANTE
Liderul AUR, George Simion, a mers la biserică după vot. Cei doi s-au recules în lăcașul de cult, unde s-au rugat alături de oamenii prezenți la slujbă
După vot, George Simion, președintele AUR și candidatul suveraniștilor la alegerile prezidențiale, și soția sa, Ilinca, au ajuns, duminică, la o biserică din Capitală. Aceștia au venit ținându-se de mână și s-au îmbrățișat cu oamenii care i-au întâmpinat la intrarea în lăcașul de cult.
Pentru orice bun creștin, ziua de duminică este una, în principal, de mers la biserică. Ea este dublată, astăzi, de importanța acestei zile în care românii trebuie să își aleagă președintele cu speranța unui trai mai bun.
La ieșirea din biserica, unde a stat câteva zeci de minute, George Simion a făcut poze cu oamenii care se aflau acolo.
Ulterior, cei doi s-au retras, mergând, cel mai probabil, către sediul de campanie al partidului, unde va aștepta rezultatele scrutinului de astăzi.
Soții Simion au mers la vot imediat după deschiderea urnelor. Aceștia au votat la o secție din Mogoșoaia, la aceeași secție exercitându-și dreptul de vot și familia Georgescu.
Și la votul din 4 mai, atunci când a avut loc primul tur al alegerilor prezidențiale, George Simion a mers la vot alături de Călin Georgescu.
Sursa: Realitatea din AUR
