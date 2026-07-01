Răzbunarea găștii Bolojan. Rareș Bogdan, dat afară la ordinul premierului demis: „Le stăteam în coastă, au nevoie de slugi”

Publicat 1 iul. 2026, 15:26 Sursă realitatea.net

„Le stăteam în coastă, au nevoie de slugi”, a spus Rareș Bogdan, după ce a fost mazilit de Ilie Bolojan. Într-o reacție în exclusivitate pentru REALITATEA PLUS, europarlamentarul a explicat că decizia de a fi dat afară din Partidul Popular European a fost luată a doua zi după congresul în care i s-a cerut demisia din PNL.

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