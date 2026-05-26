Rubio, de la New Delhi: „Iran nu va avea niciodată armă nucleară. Trump face ce spune”

Secretarul de Stat american Marco Rubio a acordat un interviu exclusiv postului India Today, de la Bharat Mandapam, New Delhi, unde se află în vizită oficială de două zile.

Rubio a transmis un mesaj ferm în privința Iranului: Strâmtoarea Hormuz trebuie redeschisă imediat, fără condiții, iar Teheranul trebuie să intre în negocieri serioase pe trei teme — angajamentul de a nu deține arme nucleare, restricții asupra capacității de îmbogățire a uraniului și soarta stocurilor de uraniu înalt îmbogățit.



„Nu există niciun motiv să ai uraniu îmbogățit la 60% dacă nu vrei să-l duci la 90% și să-l transformi în armă”, a declarat Rubio, adăugând că diplomația rămâne prima opțiune a președintelui Trump, dar că toate celelalte opțiuni rămân pe masă.

Relația SUA — India, la un nou nivel

Rubio a descris relația cu India drept unul dintre cele mai importante parteneriate strategice ale Americii. Premierul Modi urmează să viziteze Statele Unite, iar un acord comercial bilateral ar putea fi semnat în săptămâni, nu luni, potrivit șefului diplomației americane.



„Oportunitățile sunt nelimitate dacă punem la punct acest acord”, a spus Rubio.

China: dialog necesar, dezacorduri reale

Fostul „hawk” anti-China din Senat a nuanțat: cele două mari puteri trebuie să comunice pentru a evita destabilizarea globală, dar divergențele rămân — în special pe tema dependenței excesive de China în lanțurile de aprovizionare și mineralele critice.

Portretul lui Trump, prin ochii lui Rubio

Într-un moment mai personal al interviului, Rubio a oferit o descriere revelatoare a președintelui Trump:



„Este un om care preferă să fie prietenos, să se înțeleagă cu oricine. Dar, mai presus de orice, este un președinte care face ce spune. Dacă spune că va face ceva — luați-l în serios.”



Rubio a reamintit că Trump vorbea despre amenințarea iraniană încă din 1985, când era simplu om de afaceri — dovadă a consistenței și predictibilității sale ca lider.