Recomandările ASSMB pentru a fi în siguranță pe timp de caniculă

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) a emis câteva recomandări pentru populație pentru a fi în siguranță pe timp de caniculă, în București, în zilele cu disconfort termic accentuat.
La finalul lunii iunie, temperaturile din București se vor apropia de 40 de grade Celsius. În acest context, meteorologii au emis avertizări de cod galben și portocaliu de caniculă pentru Capitală, valabile și în Ilfov, dar și în alte județe.
Recomandări pentru a fi în siguranță pe timp de caniculă, în București
ASSMB a emis cinci măsuri esențiale de prevenție în zilele în care termometrele ating 35 de grade Celsius sau chiar mai mult, adaptate după cea mai recentă ediție a a Ghidului OMS/Europa privind planurile de acțiune pentru sănătate în caz de caniculă.
1. Hidratați-vă constant!
Asigurați-vă că aveți mereu apă la îndemână beți regulat, chiar și atunci când nu vă este sete.
Îndemnați-i și pe cei din jur să facă la fel, pentru a evita deshidratarea și stresul termic.
2. Mențineți locuința răcoroasă!
Reduceți expunerea la căldură în interior.
Folosiți metode de umbrire externe sau interne pentru a bloca pătrunderea razelor solare în timpul zilei și apelați la ventilația naturală (aerisirea încăperilor) pe timpul nopții pentru a elimina căldura acumulată.
Dacă este necesar și disponibil, utilizați sisteme de răcire a aerului.
3. Evitați expunerea la soare și efortul fizic intens!
Limitați expunerea în aer liber, în special în cele mai fierbinți momente ale zilei.
Când sunteți nevoiți să ieșiți, căutați zonele umbrite.
Reduceți, modificați sau amânați activitățile fizice intense în timpul caniculei și adaptați-vă îmbrăcămintea.
4. Acordați atenție sporită persoanelor vulnerabile!
Anumite categorii de populație au o capacitate redusă de termoreglare și sunt expuse unui risc crescut: persoanele vârstnice, copiii mici și sugarii, femeile însărcinate, precum și persoanele cu afecțiuni cronice (cardiovasculare, respiratorii, renale sau diabet).
Verificați periodic starea persoanelor care trăiesc singure sau au mobilitate redusă și asigurați-vă că au acces la răcoare și hidratare.
5. Recunoașteți semnele de urgență!
Fiți vigilenți la simptomele afecțiunilor cauzate de căldură, cum ar fi crampele termice, epuizarea termică sau insolația.
Dacă identificați aceste semne de avertizare la dumneavoastră sau la cei din jur, solicitați imediat ajutor medical.