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Bacăul rămâne fără apă caldă pe termen nedeterminat. Toate centralele au fost oprite după un control ISCIR
Apă caldă
Publicat27 iun. 2026, 07:22
SursăRealitatea.net
Locuitorii din municipiul Bacău rămân fără apă caldă, după ce Thermoenergy Group Bacău a anunțat oprirea tuturor centralelor termice aflate în funcțiune. Măsura a fost luată în urma unui control ISCIR.
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