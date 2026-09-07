Advertising
Social· 1 min citire
Femeie găsită moartă după ce a căzut de la etajul 10 al unui bloc din Constanța. Poliția face cercetări
Poliție
O femeie de aproximativ 30 de ani a murit luni, în Constanța, după ce a căzut de la etajul 10 al unui bloc de pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:54Fugarul moldovean care a spart filtrele poliției, prins în Dolj
- 11:12Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS Dr. Eduard Nica, în premieră la Realitatea Plus
- 09:54Zeci de polițiști caută de trei zile un fugar în mai multe județe
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News