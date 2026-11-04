Ministrul Dezvoltării promite modificări la Codul Urbanismului pentru balcoanele închise

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a declarat că va trimite Parlamentului propuneri de modificare a Codului Urbanismului pentru a elimina dublarea impozitului pe proprietățile cu balcoane închise fără autorizație.
Oficialul a precizat că autoritățile au la dispoziție aproximativ 10 luni pentru a găsi soluții legale privind construcțiile efectuate în diverse perioade. Scopul este eliminarea suprataxării și facilitarea regularizării documentelor de către proprietari, fără amenzi sau costuri birocratice semnificative.
Prevederile actuale ale Codului Urbanismului impun o majorare de 100% a impozitului pentru apartamentele cu balcoane închise în absența unei autorizații de construire. Alexandru Stoica a anunțat că va analiza nemulțumirile primite din țară și le va transmite legislativului sub forma unor inițiative de modificare a legii.
Situații juridice complexe
Ministerul Dezvoltării recunoaște existența unor situații variate, în care proprietarii nu sunt siguri dacă trebuie să intre în legalitate. Mulți au închis balcoanele acum 10-20 de ani sau au achiziționat imobile deja dotate cu aceste extensii. O altă categorie o constituie persoanele care s-au trezit cu balcoane închise ca urmare a lucrărilor de anvelopare.
Federația Asociațiilor de Locatari din Timișoara consideră că Codul Urbanismului reprezintă o problemă majoră, iar proprietarii nu pot determina clar ce înseamnă legalitatea în cazul lor. Primăria Timișoara a transmis că nu a introdus și nici nu intenționează să introducă această suprataxare până la apariția unei decizii finale la nivel central.