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Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Roxana Iliescu, în premieră la Realitatea Plus: „Cine e Roxana Iliescu?”

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Realitatea de Bacau
Scris deRealitatea de Bacau
Publicat3 nov. 2026, 11:30
Actualizat3 nov. 2026, 11:33

Fostă jurnalistă, Roxana Iliescu vorbește deschis despre cunoașterea de sine, evoluția personală și felul în care interacțiunile cu ceilalți ne ajută să descoperim cine suntem cu adevărat, în cadrul unui nou episod al podcasturilor REALITATEA – Ceva-n PLUS.

„Știu cine sunt acum și îmi place din ce în ce mai mult de mine. Sunt din ce în ce mai bine în pielea mea. Nu mă cunosc în totalitate și abia aștept să o fac. De-aia mă trezesc dimineața. Știi cum te cunoști? Din interacțiune.”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 6 noiembrie, de la ora 15:00.

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