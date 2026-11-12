Schimbări importante în școlile din România! Guvernul pregătește sancțiuni mai dure pentru elevii violenți
Violență școli
Guvernul pregătește sancțiuni mai dure pentru violența în școli. 4.000 de consilieri și psihologi școlari ar urma să fie pregătiți pentru prevenirea radicalizării.
Guvernul pregătește un plan național pentru creșterea siguranței în școli, care va include sancțiuni mai ferme pentru actele de violență, intervenții rapide în situațiile de risc și măsuri pentru prevenirea radicalizării elevilor. Anunțul a fost făcut joi de premierul Luca Niculescu, în urma unei întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor publice, profesori, părinți, elevi și organizații neguvernamentale.
Potrivit șefului Executivului, documentul aflat în pregătire va stabili responsabilități clare pentru instituțiile implicate și va pune accent pe identificarea din timp a comportamentelor care pot conduce la incidente grave în unitățile de învățământ.
Premierul a subliniat că fiecare elev trebuie să beneficieze de un mediu sigur, iar părinții trebuie să aibă încredere că cei mici sunt protejați atât în sălile de clasă, cât și pe holurile sau în curțile școlilor.
Sancțiuni mai ferme pentru violența din școli și intervenții rapide
Una dintre principalele direcții ale planului guvernamental vizează combaterea violenței școlare prin măsuri concrete de prevenție și intervenție.
Autoritățile urmăresc identificarea timpurie a situațiilor de risc, astfel încât profesorii și instituțiile responsabile să poată acționa înainte ca tensiunile sau comportamentele agresive să se transforme în incidente grave.
Planul va include mecanisme de intervenție rapidă și sancțiuni ferme pentru elevii implicați în acte de violență. Propunerile formulate în cadrul consultărilor cu reprezentanții sistemului de educație urmează să fie integrate în documentul final.
4.000 de consilieri și psihologi școlari, vizați de măsurile împotriva radicalizării
O altă componentă importantă a strategiei guvernamentale privește prevenirea radicalizării și a extremismului violent în rândul tinerilor.
Guvernul a publicat în transparență decizională proiectul Strategiei Naționale pentru prevenirea și combaterea extremismului violent, care vizează perioada 2027–2030.
Documentul prevede măsuri pentru identificarea timpurie a riscurilor de radicalizare și o mai bună coordonare între instituțiile responsabile.
Printre măsurile anunțate se numără pregătirea a 4.000 de consilieri și psihologi școlari, precum și organizarea unor campanii de informare și prevenție adresate elevilor și părinților.
Premierul a atras atenția asupra necesității recunoașterii timpurii a semnelor care pot indica radicalizarea, pentru ca autoritățile să poată interveni înainte ca situațiile să degenereze.
Ministrul Educației atrage atenția asupra violenței din școli
La rândul său, ministrul Educației, Sorin Costreie, a recunoscut că violența rămâne o problemă serioasă în unitățile de învățământ din România.
Acesta a amintit că există deja un Plan Național de Combatere a Violenței Școlare, precum și mecanisme prin care elevii pot semnala anonim incidentele.
Cu toate acestea, ministrul consideră că măsurile existente nu sunt suficiente pentru a elimina fenomenul și că este nevoie de o schimbare de mentalitate la nivelul întregului sistem educațional.
În acest context, Guvernul își propune să transforme siguranța elevilor într-o prioritate, printr-un set de măsuri care să combine prevenția, consilierea, intervenția instituțională și sancționarea comportamentelor violente.
Planul integrat urmează să stabilească modul în care aceste măsuri vor fi puse în aplicare în școlile din România.
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