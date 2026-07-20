Tragedie la o piscină din Bacău: un bărbat de 64 de ani a murit după ce ar fi suferit un infarct

Publicat 20 iul. 2026, 08:28 Sursă Realitatea PLUS

Un bărbat în vârstă de aproximativ 64 de ani și-a pierdut viața, duminică, după ce ar fi suferit un infarct în timp ce se afla la o piscină din localitatea Cleja, județul Bacău. Echipajele medicale sosite la fața locului au încercat minute în șir să îl resusciteze, însă bărbatul nu a răspuns manevrelor efectuate, potrivit Realitatea PLUS.

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