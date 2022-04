Sub raportul pestei porcine africane din punct de vedere epidemiologic la nivelul județului Bacău s-a confirmat si notificat oficial un nou caz de pestă porcină africană, la porci domestici dintr-o exploatatie nonprofesionala din localitatea Calugareni, comuna Damienesti.

Unitatea Locală de Decizie a Centrului Local de Combatere a Bolilor Bacău, aflată sub conducerea Prefectului judetului Bacau, a adoptat in cursul zilei de 15.04.2022 , Hotărârea de aprobare a programului de măsuri , aferenta noului focar de pesta porcina africana din comuna Damienesti, si masurile cu caracter obligatoriu de implementat în zonele de restricții.

Încă de la confirmarea bolii, pe probele analizate de L.S.V.S.A. Bacău, serviciile veterinare au intervenit de urgență in exploatatie ,fiind plasata sub supraveghere oficială, aplicandu-se măsuri de restricție pentru circulația persoanelor, animalelor, produselor, subproduselor și mijloacelor de transport catre si dinspre exploatatia in cauza.

În scopul eradicarii bolii in conformitate cu legislatia sanitara veterinara europeana si nationala, prin Hotararea CLCB s-a dispus uciderea imediata a tuturor porcilor prezenti, cu respectarea legislatiei privind bunastarea si protectia animalelor pe timpul transportului/uciderii ,cu neutralizarea in conditiile legii a cadavrelor si efectuarea dezinfectiei locatiei, utilajelor si ustensilelor existente in gospodaria afectata sau cele utilizate in vederea neutralizarii cadavrelor(masini,roabe,lopeti,etc).

Din puct de vedere epidemiologic la nivelul judetului , sunt active restricțiile pentru 165 cazuri de P.P.A. la porc mistreț în Fondurile cinegetice de pe raza județului Bacău.

Prin planul de masuri aprobat principalele activitati sunt:

O campanie de conștientizare a cetățenilor de catre administratiile publice locale, prin instalarea semnelelor și panourilor de avertizare pe căile de acces din zonele de protecţie. Aceste semne se vor instala şi pe drumurile ce delimitează graniţele zonelor de protecţie şi de supraveghere.



În toate locurile de mare vizibilitate din localitățile cu restricții, vor fi amplasate afișe cu reguli simple și clare pe care toți crescătorii de suine au obligația să le respecte pentru a preveni răspândirea bolii;

Vizitarea tuturor exploataţiilor cu suine din zona de protective si zona de supraveghere a focarului prin echipe formate din medici veterinari, desemnate din cadrul D.S.V.S.A. Bacau, în vederea efectuării unui examen clinic al porcilor şi a unui control al registrului şi al mărcilor de identificare a porcilor ;

Prin grija autoritatii publice locale, la intrarile si ieșirile din gospodăriile populației care dețin porci din perimetrul stabilit de către DSVSA Bacău, în jurul focarului, se vor instala dezinfectoare individuale;

Se interzice circulaţia şi transportul porcilor pe drumurile publice sau private. Această interdicţie nu trebuie să se aplice la tranzitul de porci pe cale rutieră, fără descărcare sau oprire, cu documente legale;

În zonele în care s-a identificat P.P.A. la porc domestic, în Fondul de vânătoare de pe raza U.A.T., se realizeaza vânătoarea intensivă până la reducerea efectivelor de mistreți la limita cotelor optime .

Subliniem din nou obligațiile și responsabilitățile crescătorilor de porcine:

Anunțați imediat medicul veterinar de aparitia oricăror semne de boală sau mortalitate la porcii din gospodărie.

Se interzice creșterea liberă a porcinelor domestice în vecinătatea pădurilor precum și pe suprafața gropilor de gunoi și în raza acestora, în scopul evitării contactului cu populația de porci mistreți.

Creșteți porcii în spații împrejmuite, în adăposturi închise, cu respectarea condițiilor de igienă, microclimat și bunăstare.

Nu intraţi în adăposturile unde creşteţi porcii cu încălţămintea şi hainele cu care aţi umblat pe stradă sau in pădure; este recomandat chiar ca, pentru dezinfecţia la intrarea în adăpost, să puneţi o tăviţă cu paie îmbibate cu o soluţie slabă de sodă caustică.

Nu cumpăraţi purcei din locuri necunoscute, de la intermediari sau mijlocitori de animale, fără a fi identificaţi (cu crotalie) şi fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar, pentru că există pericolul să introduceți în gospodărie porci bolnavi, și astfel să difuzați pesta porcină africană!

Se interzice sacrificarea porcilor din gospodărie fără anunțarea medicului veterinar.

Colaborați cu medicul veterinar arondat pentru efectuarea examenelor clinice și recoltarea probelor pentru examene de laborator.

Este interzisă scoaterea din gospodărie a cărnii de porc și produselor provenite de la aceștia.

Nu comercializați carnea proaspătă și produsele din carne de porc rezultate din taierea porcinelor în exploatația proprie (consumul acestor produse se face numai în exploatația respectivă, după examenul de specialitate asigurat de către medicul veterinar arondat).

Solicităm cetățenilor care desfășoară diverse activități în păduri pe raza județului Bacău să anunțe autoritățile cu privire la orice caz de mortalitate la mistreț identificat cu această ocazie .

In vederea descurajarii comertului ilicit cu porci vii, carne si produse din carne D.S.V.S.A. Bacău si IPJ Bacău in baza Protocului de colaborare existent , a intensificat in aceasta perioada si nu numai actiuni comune pe drumurile judetene si nationale , pentru verificarea modului cum proprietarii de animale respecta restrictiile aprobate prin planul de masuri.

D.S.V.S.A. Bacău solicita sprijinul și înțelegerea cetățenilor pentru respectarea măsurilor impuse de autorități, având în vedere consecințele economice grave generate de apariția acestei boli.

Facem precizarea că pesta porcină africană nu afectează omul, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, singurele specii afectate fiind porcii domestici și mistreții.

Reamintim cetățenilor numărul de telefon la care este asigurat serviciul de permanență la D.S.V.S.A. Bacău, respectiv 0234586233, fax 0234586372 iar numărul de TELL VERDE gratuit este 0800800096, consumatorii pot sesiza si notifica nereguli privind siguranța alimentelor si sănătatea animalelor.

Sursa: Realitatea de Bacau