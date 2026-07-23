Sondaj devastator pentru Maia Sandu, după scandalul verișoarei cu salariu de lux

Publicat 23 iul. 2026, 14:53 Sursă realitatea.net

Imaginea Maiei Sandu este grav afectată de cazul verișoarei care ar fi încasat un salariu uriaș de la o companie de stat. Un recent sondaj arată că trei din patru cetățeni ai Republicii Moldova nu cred că președintele chiar n-ar fi știut care este situația rudei sale.

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