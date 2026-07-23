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Politica· 1 min citire
Viorel Cataramă vine la Culisele Statului Paralel cu acuzații și analize care zguduie scena politică
Publicat23 iul. 2026, 16:44
SursăRealitatea PLUS
România este în haos! Criza politică scapă de sub control, iar lupta pentru putere se duce cu orice preț. În această seară, Viorel Cataramă vine în platou Culisele Statului Paralel, de la 20.55, cu acuzații și analize care zguduie scena politică.
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