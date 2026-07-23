Advertising
Politica· 2 min citire
AUR solicită demiterea imediată a consilierului prezidențial onorific Eugen Tomac
Alianța pentru Unirea Românilor
Alianța pentru Unirea Românilor solicită președintelui României, Nicușor Dan, să-l demită de îndată pe consilierul prezidențial onorific Eugen Tomac. Implicarea directă a domnului Tomac în discuții cu parlamentari ai AUR, confirmate public, reprezintă o imixtiune inacceptabilă a Administrației Prezidențiale în viața internă a partidelor parlamentare și o tentativă de a submina coeziunea unui partid ales de milioane de români.
Citește și
- 16:44Viorel Cataramă vine la Culisele Statului Paralel cu acuzații și analize care zguduie scena politică
- 16:08 George Simion pune piciorul în prag:”Ne vom opune măririi salariilor pentru parlamentari”
- 14:53Sondaj devastator pentru Maia Sandu, după scandalul verișoarei cu salariu de lux
- 14:02AUR reia apelul pentru reducerea TVA la carburanți: România trebuie să protejeze economia înainte ca scumpirile să lovească din nou
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News