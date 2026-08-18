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Actualitate· 1 min citire
Vremea o ia razna în România: caniculă în sud, ploi și frig în nord
Ploaie/ Profimedia
Publicat18 aug. 2026, 08:20
SursăRealitatea PLUS
După zilele cu temperaturi ridicate, un front atmosferic rece traversează România și schimbă vremea. În timp ce în sud-est se ating 35-36 de grade, în nord temperaturile coboară până la 20-23 de grade, iar ploile se extind treptat.
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