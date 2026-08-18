UE reduce TVA pentru carburanți, Bolojan ieftinește cu 68 de bani pe litru. Cum se luptă țările cu scumpirile de la pompă

Publicat 18 aug. 2026, 09:44 Actualizat 18 aug. 2026, 09:47 Sursă Realitatea PLUS

În timp ce guvernele din Uniunea Europeană iau măsuri drastice după explozia prețurilor la pompă, România aruncă praf în ochi șoferilor. Premierul demis, Ilie Bolojan, a redus prețul motorinei cu aproximativ 68 de bani pe litru, prin reducerea accizei cu 20 la sută. Asta în timp ce Polonia a redus TVA și a stabilit prețuri maxime, iar Bulgaria a asigurat aprovizionarea cu țiței.

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