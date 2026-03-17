Zi decisivă pentru Călin Georgescu: începe judecata pe fond în dosarul de la Judecătoria Sectorului 1

Zi crucială pentru Călin Georgescu! Începe judecata pe fond la Judecătoria Sectorului 1 în primul dosar în care a fost dispusă și măsura preventivă a controlului judiciar. Inclusiv în celelalte dosare se așteaptă răspunsuri importante ale magistraților.

Proces crucial pentru Călin Georgescu: primele audieri pe fond în dosarul de propagandă legionară.

La ora 9.00 începe, la instanța competentă, primul termen în care se judecă pe fond dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară. Măsurile de securitate au fost intensificate, iar autoritățile se așteaptă la un număr mare de susținători care ar putea veni la proces.

În această dimineață, de la ora 9.00, începe oficial judecarea pe fond a primului dosar în care Călin Georgescu este trimis în judecată pentru propagandă legionară. Este același dosar în care instanța a dispus anterior măsura preventivă a controlului judiciar.

Procesul este unul cu acces public, iar în sala de judecată urmează să fie prezentate concluziile procurorilor din cadrul Parchetului General, dar și pozițiile apărătorilor inculpatului. De asemenea, vor fi citite actele procedurale relevante pentru această etapă.

Măsuri sporite de securitate la instanță

La sediul instanței au fost mobilizate încă de la primele ore ale dimineții forțe de ordine în număr mare, fiind instituit și un perimetru de protecție. Autoritățile se pregătesc pentru o prezență semnificativă a publicului, având în vedere interesul ridicat pentru acest caz și numărul mare de persoane care ar putea veni să-l susțină pe Călin Georgescu.

Obligațiile impuse prin controlul judiciar

Procesul de astăzi are loc în contextul în care Călin Georgescu trebuie să respecte în continuare obligațiile stabilite prin controlul judiciar. Printre acestea se numără și prezentarea periodică la secția de poliție din Buftea, unde este obligat să semneze conform procedurii. Potrivit calendarului, chiar în această zi inculpatul trebuie să se prezinte la secție pentru îndeplinirea acestei obligații.