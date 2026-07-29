Sanatate· 1 min citire

Moment emoționant la protestul din Sănătate. O pensionară a venit cu lacrimi în ochi să susțină cadrele medicale

Scris deStoica Marian
Publicat29 iul. 2026, 15:04
Sursărealitatea.net

O pensionară a venit la protestul medicilor și asistentelor din Buzău pentru a le transmite că le susține revendicările. Cu lacrimi în ochi, femeia a vorbit despre contribuțiile la sănătate plătite de ea și de soțul său, dar și despre modul în care a fost tratată în spitale, conform Realitatea PLUS.

Femeia a spus că are o admirație profundă pentru personalul medical și că, de fiecare dată când a ajuns la spital, a fost primită cu bunătate. Deși nu mai are puterea să participe direct la proteste, a ținut să le arate angajaților din Sănătate că nu sunt singuri.

„Sunt pensionară, plătesc. Soțul a plătit până acum de trei ori CAS. Eu la fel plătesc. Când vin la spital, sunt primită cu bunătate. Am multă admirație pentru personal. N-am putere să ies în stradă, dar sunt alături. Sunt de acord cu tot, cu tot, cu tot”, a spus pensionara.

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