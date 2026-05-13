INHGA: Cod galben de inundaţii pe râuri din patru judeţe
Alertă inundații
Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare şi pe unele râuri mici din judeţul Vaslui.
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o avertizare Cod galben de inundaţii, valabilă până la miezul nopţii pe râuri din judeţele Vaslui, Galaţi, Bacău şi Vrancea.
Potrivit hidrologilor, în intervalul orar 15:30 - 00:00, se vor produce torenţi, pâraie, creşteri de debite şi de niveluri, cu depăşiri ale Cotelor de atenţie, pe râurile mici din bazinele hidrografice: Bârlad - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Crasna (judeţele: Vaslui, Bacău, Vrancea şi Galaţi) şi Prut - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H.Drânceni - amonte S.H. Oancea (judeţele: Vaslui şi Galaţi).
Avertizarea a fost transmisă către: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Administraţia Naţională 'Apele Române', Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, Hidroelectrica S.A., Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad şi Sistemele de Gospodărire a Apelor Vaslui, Bacău, Vrancea şi Galaţi.
