USR îl susține pe Dominic Fritz după decizia CCR. Vot unanim pentru șeful partidului

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 19 aug. 2026, 21:11

Comitetul Politic al USR a decis miercuri să îl reconfirme pe Dominic Fritz în funcția de președinte al partidului, în urma hotărârii Curții Constituționale care îi pune în pericol mandatul de primar al Timișoarei.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre USRdominic fritz