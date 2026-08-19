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Bursele sociale ale elevilor, tăiate în vacanță. Ce pregătește Ministerul Educației

Școală

Școală

Realitatea de Bacau
Scris deRealitatea de Bacau
Publicat19 aug. 2026, 09:24
SursăRealitatea PLUS

Bursele sociale ale elevilor ar putea fi tăiate pe perioada vacanțelor. Ministerul Educației a pus în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern care prevede ca aceste burse să fie acordate doar în perioada cursurilor școlare, inclusiv în timpul pregătirii practice.

Bursele sociale ale elevilor vor fi tăiate. Ministerul Educației a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre de Guvern care schimbă radical regulile. De acum, bursa socială se va acorda doar pe perioada cursurilor școlare, nu și în vacanțe, așa cum era până în momentul de față.

Modificarea a apărut cu doar două săptămâni înainte de noul an școlar, fără nicio explicație publică în nota de fundamentare. Schimbarea se vede doar dacă compari textul vechi cu cel propus. Documentul trece prin toate secțiunile obligatorii, dar nu menționează nicăieri plata pe timpul vacanțelor.

Elevii din familii vulnerabile vor pierde banii exact în perioadele când nu sunt la școală. Măsura vine pe fondul unor tăieri tot mai dese în educație și stârnește deja nemulțumiri.

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