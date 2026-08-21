Aplicaţia e-Terra a Agenţiei Naţionale de Cadastru este din nou disponibilă pentru plăţi

Publicat 21 aug. 2026, 08:35 Sursă realitatea.net

Persoanele autorizate şi notarii pot să trimită beneficiarilor un link unic prin e-mail sau SMS, astfel încât aceştia să achite personal cu cardul tarifele către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

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