Pompier militar, găsit mort într-o unitate din Mizil. Bărbatul avea o plagă prin împușcare

Publicat 21 aug. 2026, 10:50 Actualizat 21 aug. 2026, 11:17 Sursă Realitatea.net

Caz șocant în județul Prahova. Un pompier în vârstă de 44 de ani a fost găsit împușcat în unitatea din Mizil. Colegii bărbatului sunt cei care au sunat urgent la 112 în momentul în care și-au găsit colegul fără viață, însă echipajele de urgență nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Din primele informații, militarul nu ar fi lăsat niciun bilet de adio. Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

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