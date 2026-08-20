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Reguli noi pe plaje și ștranduri: zone de îmbăiere delimitate și amenzi de până la 30.000 de lei

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Bacau
Scris de Realitatea de Bacau Publicat: 20 aug. 2026, 08:51

O propunere legislativă depusă la Parlament reglementează delimitarea și supravegherea zonelor de îmbăiere de pe litoralul Mării Negre și de pe apele interioare.

Proiectul prevede că primarii vor stabili anual, până la 1 mai, zonele supravegheate, perioada și intervalul orar de funcționare. În aceste zone trebuie să existe cel puțin un salvamar la fiecare 100 de metri, iar semnalizarea interdicției de îmbăiere va fi dispusă exclusiv de șeful postului de salvare, în funcție de condițiile meteo.

Persoanele care folosesc zonele au obligația să respecte steagurile de interdicție, să nu depășească limitele marcate cu balize și să iasă din apă la somația salvamarului.

Părinții trebuie să împiedice minorii să intre în apă când îmbăierea este interzisă. Încălcarea regulilor se sancționează cu avertisment sau amenzi între 500 și 30.000 de lei.

Constatarea se face de polițiști, jandarmi, poliție locală sau alte persoane împuternicite. Scopul legii este protejarea vieții și asigurarea condițiilor pentru activitatea de salvare acvatică, pe fondul numeroaselor cazuri de înec înregistrate anual.


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