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Un jandarm din Bacău, aflat în timpul liber, a salvat de la înec o femeie în Constanța

Gest de curaj al unui jandarm în timpul liber

Gest de curaj al unui jandarm în timpul liber

Realitatea de Bacau
Scris de Realitatea de Bacau Publicat: 17 aug. 2026, 09:05

Un jandarm din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău a salvat o femeie aflată în pericol de înec, pe 14 august, în municipiul Constanța.

Sergentul major Ursu Cătălin, din Detașamentul 4 Jandarmi Mobil, se afla în timpul liber, în sprijinul misiunilor din zonă, când a auzit strigătele de ajutor pe Bulevardul Mamaia.

Ajuns pe malul Lacului Tăbăcăriei, a văzut o femeie în apă care nu mai putea să iasă singură la mal. Jandarmul a intervenit imediat, a intrat în apă și a reușit să o aducă în siguranță. Apoi a apelat numărul de urgență 112, potrivit desteptarea.ro.

La fața locului au ajuns un echipaj al Serviciului de Ambulanță și două echipaje mixte de polițiști și jandarmi. În urma evaluării medicale, femeia a fost găsită în afara oricărui pericol.

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